Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов еще восьми судов с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще восьми судов, которые вывезут в общей сложности 196 285 тонн продовольствия.

Как передает Day.Az, соответствующее сообщение распространил СКЦ.

Из порта Южный выйдут сухогрузы Maina, который доставит в Испанию 56,5 тыс. тонн кукурузы, Canopus, который вывезет в Индию 42 тыс. тонн подсолнечного масла, Sea Dolphin с 31 098 тоннами рапса для Нидерландов и Lady Perla, на котором в Италию будут доставлены 20,5 тыс. тонн кукурузы.

Из Черноморска выйдут суда Lady Eva с 6 117 тоннами пшеницы, которую планируется доставить в Грецию, Sealock, которое вывезет в Турцию 2 070 тонн гороха, и BC Callisto, которое доставит в Египет 31,4 тыс. тонн пшеницы. Из Одессы в Турцию направится сухогруз Sara с 6,6 тыс. тонн пшеницы.

Выход указанных судов запланирован на субботу.