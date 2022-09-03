В Британии раскрыли срок использования ядерного оружия

Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд предположил, в какой период в мире могут использовать ядерное оружие.

Об этом он высказался в интервью Times Radio, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эллвуд раскрыл срок использования ядерного оружия и допустил, что это произойдет в ближайшие 10 лет.

"Я подозреваю, хотя ужасно так говорить, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие 10 лет. Я надеюсь это разбудит людей, и они скажут: "Ого, жить станет опасно, что мы будем делать с этим?"" - подчеркнул депутат из Британии.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал условие использования страной ядерного оружия. Он заявил, что это произойдет при наличии угрозы существованию России.

23 августа глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие при необходимости. По ее мнению, это является "важной обязанностью премьер-министра".