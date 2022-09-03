Белый дом продлил введенные при Трампе тарифы на импорт из Китая

Белый дом продлил тарифы на импорт китайской продукции, введенные при экс-президенте США Дональде Трампе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным офиса американского торгового представителя, действие тарифов не прекратили по просьбе американских производителей, несмотря на споры о возможности отмены части тарифов для снижения инфляции.

Ревизию тарифов инициировал офис торгового представителя США, в противном случае тарифы должны были прекратить действие по истечении четырех лет с даты введения.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил администрации изучить вопрос возможной отмены импортных пошлин на ряд товаров из Китая для борьбы с инфляцией.

Торговые пошлины на товары из Китая стоимостью $370 млрд установил предшественник Байдена - Дональд Трамп, развязав с КНР торговую войну.

В январе 2020 года стороны договорились о первой фазе торговой сделки. КНР согласился нарастить закупки продукции из США на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго года действия соглашения.