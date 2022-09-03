Пакистан просит у Турции техпомощь для борьбы со стихийными бедствиями

Министр по вопросам изменения климата Пакистана Шари Рахман обратился к Турции просьбой направить группу специалистов для оказания технической помощи в преодолении последствий разрушительных наводнений, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Об этом он сказал во время встречи с находящейся в Пакистане делегацией из Турции во главе с министром внутренних дел Сулейманом Сойлу и министром окружающей среды и по вопросам изменения климата Муратом Курумом.

Министр планирования, развития и социального обеспечения Пакистана Икбал, начавший свое выступление с благодарности Турции за направленную им помощь, заявил, что инфраструктура в стране серьезно пострадала в результате наводнения.

Шари Рахман отметил, что для размещения пострадавших в результате стихийного бедствия необходим в общей сложности 1 млн палаток, поскольку имеющего количества явно недостаточно.

Присутствовавший на встрече министр планирования, реформ и развития Пакистана Ахсан Икбал поблагодарил Турцию за гумпомощь, отправленную в рамках усилий по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Глава ведомства констатировал, что наводнения нанесли существенный урон инфраструктуре страны.

Говоря о масштабах наводнений, он сообщил, что в провинциях Белуджистан и Синде выпало в среднем в пять раз больше осадков, чем за последние годы.

С начала лета из-за наводнений в Пакистане погибли свыше 1,1 тыс. человек.

В стране объявлен режим ЧС.