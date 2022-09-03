NASA в субботу предпримет повторную попытку запуска к Луне миссии "Артемида-1"

Американская сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion ("Орион"), который должен в тестовом беспилотном режиме совершить полет к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"), в субботу стартует с космодрома во Флориде, сообщает NASA, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Запуск планируется осуществить в двухчасовое временное окно, которое открывается в 14:17 по времени Восточного побережья США (22:17 по бакинскому времени) со стартовой площадки 39B космического центра имени Кеннеди.

Первоначально запуск должен был состояться 29 сентября. Однако из-за обнаруженной утечки жидкого водорода при заправке первой ступени ракеты SLS он был отменен.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме направится к Луне и пробудет на ее орбите несколько недель. Затем корабль вернется к Земле и приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет естественного спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 53 года после последней миссии, американских астронавтов на лунную поверхность, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

По данным американских экспертов общества The Planetary Society, NASA разрабатывало ракету-носитель SLS и космический корабль Orion в течение 17 лет. На эти цели агентство потратило около $50 млрд.