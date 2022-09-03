Напавший на вице-президента Аргентины отказался от дачи показаний

Мужчина, попытавшийся выстрелить из пистолета в вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, отказался отвечать на вопросы полицейских. Об этом сообщили в издании Infobae, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Нападение на политика произошло 1 сентября. Когда Киршнер вышла из машины, направляясь к своему дому, злоумышленник направил на нее пистолет. Но оружие дало осечку, и Киршнер не пострадала.

В публикации издания обратили внимание на то, что отвечающие за проведение расследования судья Мария Эухения Капучетти и прокурор Карлос Риволо прибыли в полицейский участок, однако не смогли добиться от подозреваемого 35-летнего бразильца Фернандо Андре Сабага Монтьеля "никаких заявлений, относящихся к делу".

Психологическая экспертиза показала, что состояние мужчины не препятствует даче показаний.