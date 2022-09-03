Западные страны решили начать подготовку к очередному росту цен на нефть

Западные страны решили упорно идти против законов свободного рынка и решили подготовить почву для очередного роста цен на нефть из-за возможного эмбарго на топливо из РФ. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Групповой Запад с маниакальным упорством продолжает сражаться с объективной реальностью и законами свободного рынка. Участницы G7 могут одобрить план по установлению предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты, что спровоцирует очередной рост цен на это топливо", - отметили в публикации.

В статье указали, что западные страны пришли к мысли о введении предельных цен еще в апреле. Однако Евросоюз решил отложить обсуждение этого вопроса на август, так как многие страны выступали против эмбарго. Кроме того, даже США не возразили ничего против этого решения, так как поняли, что экономики большинства стран союзников попросту рухнут.

Авторы статьи добавили, что за полгода Европа и США признали, что не могут принудительно закрутить российский нефтяной вентиль, поэтому G7 предлагает не запрещать импорт и перевозки российской нефти в целом, а лишь установить потолок цен. Однако Китай и Индия, которые многократно увеличили поставки нефти из России в поседение месяцы, просто проигнорируют решение Евросоюза. Кроме того, заменить нефть из России невозможно, что дали понять провалившиеся переговоры США с Саудовской Аравией летом по поводу увеличения добычи.