Эфиопия готова нарастить поставки кофе в Россию на фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке, если появится запрос на увеличение объемов экспорта, заявил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем", - сказал дипломат.

Он заметил, что раньше уже случались ситуации, когда в некоторых регионах урожай кофе был ниже ожиданий. Тегену рассказал, что в Эфиопии в этом году все в порядке, производство кофе продолжается, а производители готовы поставлять кофе в любую страну.