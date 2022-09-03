В Германии предупредили о повышении сбора за электричество в стране

Глава германского энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах не исключил, что сбор за электроэнергию с потребителей в Германии может быть увеличен, передает ТАСС, передает Day.Az.

"Еще неизвестно, действительно ли его нужно повысить. Это зависит от цен на рынках, в данном случае на газовых рынках", - сказал он в интервью телеканалу ZDF.

Глава Uniper также рассказал о хорошей наполненности газовых хранилищ страны, но предупредил и о "большой ценовой волне". Он отметил, что взрыв цен на энергоносители является тяжелым бременем для газовой отрасли, однако важно помнить, что этот сбор является инструментом, направленным на поддержание тепла в квартирах и домах немцев и обеспечения безопасности поставок.