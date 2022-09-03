Машина сбила школьника на пешеходном переходе в Чебоксарах

Десятилетний школьник на пешеходном переходе попал под колеса легкового автомобиля "LADA Granta" в Чебоксарах. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает МВД по Чувашской республике.

ЧП произошло 2 сентября около 12:40 на перекрестке проспекта Максима Горького - улица Университетская.

По предварительным данным, водитель легковушки, поворачивая направо, наехал на ребенка. Мальчик выбежал на пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. На опубликованных кадрах заметно, как ребенок выбегает на "зебру", а автомобиль проезжает прямо по нему.

Пострадавшего госпитализировали. Водителя проверили на опьянение, выяснилось, что в момент ДТП он был трезв. По факту происшествия проводится проверка.