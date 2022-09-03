https://news.day.az/world/1492387.html Движение судов в Босфоре восстановлено после ЧП с сухогрузом
Движение судов в Босфоре восстановлено после ЧП с сухогрузом
Движение судов в проливе Босфор восстановлено после его остановки в связи с поломкой шедшего в Украину сухогруза.
Об этом сообщает ТRТ со ссылкой на управление береговой охраны, передает Day.Az.
Ранее Anadolu Agency писало, что движение судов в Босфоре приостановили. Сухогруз Briza длиной 107 метров бросил якорь в районе Кандилли из-за поломки.
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