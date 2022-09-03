Пьяный дебошир разбил стекло автобуса и ударил женщину-водителя в Уфе

В Уфе задержали дебошира, который, по предварительным данным, будучи пьяным, разбил стекло на двери автобуса и набросился с кулаками на женщину-водителя за то, что транспортное средство не остановилось на остановке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сообщение о потасовке поступило 2 сентября около 21:30. ЧП случилось на улице Кольцевой. По информации ведомства, дебошир 2000 года рождения. Судя по кадрам, очевидцы старались утихомирить его. На видео заметно, как несколько мужчин сбивают буйного гражданина с ног и пытаются удержать.

Женщина, которую ударил злоумышленник, написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку по факту происшествия.