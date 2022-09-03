https://news.day.az/world/1492408.html Взрыв на нефтезаводе в Канаде
Взрыв на нефтезаводе в Канаде
Семь человек пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе на острове Ньюфаундленд.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.
По данным местной полиции, один из госпитализированных получил серьезные травмы. В настоящее время инцидент локализован. На месте находятся аварийные бригады. Причины происшествия устанавливаются.
НПЗ расположен в 150 км от города Сент-Джонс, который является административным центром Ньюфаундленда.
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