https://news.day.az/world/1492410.html В Якутии потерпел крушение грузовой состав - ВИДЕО
В Якутии потерпел крушение грузовой состав - ВИДЕО
В Хангаласском районе Якутии утром 3 сентября сошли с рельсов 15 пустых грузовых вагонов. В результате происшествия оказались повреждены 300 метров железнодорожных путей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, грузовой поезд следовал по маршруту Нижний Бестях - Алдан. По информации ТАСС, происшествие случилось недалеко от станции Кердем.
В результате аварии пострадавших нет. Из-за инцидента был задержан пассажирский поезд, направлявшийся из Благовещенска в Нижний Бестях. Пассажиров доставят в пункт назначения на автобусах.
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