В Якутии потерпел крушение грузовой состав

В Хангаласском районе Якутии утром 3 сентября сошли с рельсов 15 пустых грузовых вагонов. В результате происшествия оказались повреждены 300 метров железнодорожных путей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, грузовой поезд следовал по маршруту Нижний Бестях - Алдан. По информации ТАСС, происшествие случилось недалеко от станции Кердем.

В результате аварии пострадавших нет. Из-за инцидента был задержан пассажирский поезд, направлявшийся из Благовещенска в Нижний Бестях. Пассажиров доставят в пункт назначения на автобусах.