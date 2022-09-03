Глава Европейского совета раскритиковал Еврокомиссию

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что Еврокомиссия (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен "опаздывает" с предложениями по ограничению цен на энергоносители. Как он заявил в опубликованном в субботу интервью в газете La Stampa, за выработкой предложений к ЕК обращались давно, и они нужны срочно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вопрос энергетического кризиса - в повестке с октября [прошлого года]. Мы несколько раз просили подготовить ЕК конкретные предложения. Было предложено сократить на 15% потребление газа, думаю, необходимо то же самое ввести на потребление электричества. По ценам ЕК должна представить предложения немедленно, мы не можем ждать недели и месяцы", - сказал Мишель, указав, что ЕК "действует с опозданием".

Он также признал, что у разных стран отличаются подходы и ожидания, и дискуссия идет непростая. "Именно поэтому нам нужен план, в котором учитываются эти аспекты. Я не хотел бы, чтобы на следующей встрече лидеров [G20] в октябре мы говорили о том же, о чем шла дискуссия в марте, мае и июне. Надеюсь на выработку конкретных предложений до октября <...>", - сказал Мишель.

Он предвидит непростой экономический период, но считает, что, сохраняя единство, ЕС его преодолеет. "Нас ждет тяжелый период. У нас отвратительные ингредиенты, и мы знаем, какой коктейль из них может получиться. Это и проблемы с цепочкой поставок, и инфляция, и повышение стоимости энергоносителей", - констатировал он.