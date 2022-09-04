В японском доме престарелых работают маленькие дети

В Японии в доме престарелых Ichoan Nursing Home "работают" младенцы. Дети общаются с пенсионерами, а взамен получают подгузники, детские смеси, бесплатные фотосессии и купоны в соседнее кафе, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Дом престарелых с необычными "работниками" расположен в Китакюсю, городе с населением 940 тысяч человек в префектуре Фукуока. Сейчас здесь проводят время с пожилыми людьми 32 ребенка, все до 4 лет. Средний возраст жителей Ichoan Nursing Home составляет чуть более 80 лет.

Поскольку в Японии семьи становятся меньше, а старики - более изолированными, программа детского персонала в доме престарелых помогла людям общаться между поколениями. 85-летняя жительница заведения Киоко Накано отмечает:

"Мне нечасто приходится видеть своих внуков, поэтому детские работники - это прекрасное наслаждение. Они так милы и делают все место ярче. Молодая энергия другая".

Поскольку население Японии стареет, использование домов престарелых стремительно растет. По данным японского правительства, с 2005 по 2020 год количество таких домов возросло более чем вдвое до 1,8 миллиона. Жизнь там может быть одинокой и скучной, но жители Ichoan Nursing Home говорят, что младенцы принесли в него энергию и свет.

Исследования связывают социальное взаимодействие с меньшим одиночеством, замедленным умственным упадком, снижением кровяного давления и снижением риска заболеваний и смерти среди пожилых людей. Доказано, что общение между поколениями привлекает пожилых людей, заставляя их улыбаться и больше говорить. Для детей такое взаимодействие между поколениями улучшает социальное и личное развитие.

Директор дома престарелых с молодыми работниками Кими Гондо отмечает, что среди 120 его жителей самому старому 101 год, а самому младшему ребенку, который общался с пенсионерами, меньше двух месяцев и он едва держит голову.

Маленьких посетителей дома престарелых ни к чему не принуждают. Малышам позволяют прогуливаться по дому и общаться с жителями, а родители помогают детям не скучать и не засиживаться на одном месте. Младенцы сами решают, когда им прийти и как долго оставаться.

Родители юных работников Ichoan Nursing Home отмечают, что дом престарелых дал их детям редкую возможность безопасно общаться в то время, когда риски COVID-19 держат многие семьи за замком. Они сказали, что верят, что дом престарелых принял надлежащие меры против передачи вируса, чтобы защитить своих уязвимых жителей.

31-летняя Мика Шинтани рассказала, что записала свою дочь, потому что хотела, чтобы она встретилась с людьми, которые не являются ее ближайшими родственниками. Она также сказала, что ей удобнее отвезти ее в дом престарелых, чем в парк или домой к другу.

По словам Шинтани, в первый день посещения дома престарелых ее дочери было 5 месяцев, и она плакала, когда прибыла в заведение в своей коляске. Но она быстро сошлась с жителями и начала смеяться и играть с тамошними женщинами, поэтому они начали ходить каждые две недели.