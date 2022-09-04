"Призрачный гонщик" пронесся на горящей фуре и попал на видео

Огненная фура промчалась в Воронежской области. Сцену в буквальном смысле яркого зрелища уже назвали косплеем на "Призрачного гонщика".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, как объятая пламенем машина на полном ходу несется вдоль дороги. Большегруз перевозил тюки с сеном, но в какой-то момент они вспыхнули. Когда водитель понял это, он съехал с трассы, чтобы не подвергать опасности других участников движения. А чтобы потушить пожар, решил не останавливаться - но огонь стал разгораться еще сильнее.

В конце концов, дать по тормозам все же пришлось - стало слишком опасно.

К моменту прибытия спасателей от прицепа с грузом уже ничего не осталось.