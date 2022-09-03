https://news.day.az/world/1492455.html В Британии раскрыли срок использования ядерного оружия
В Британии раскрыли срок использования ядерного оружия
Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд предположил, в какой период в мире могут использовать ядерное оружие. Об этом он высказался в интервью Times Radio, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Эллвуд раскрыл срок использования ядерного оружия и допустил, что это произойдет в ближайшие 10 лет.
"Я подозреваю, хотя ужасно так говорить, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие 10 лет. Я надеюсь это разбудит людей, и они скажут: "Ого, жить станет опасно, что мы будем делать с этим?"" - подчеркнул депутат из Британии.
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