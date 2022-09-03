Мужчина поджег отдел полиции в Удмуртии и ранил двух сотрудников. Об этом сообщили РЕН-ТВ в пресс-службе управления МВД по республике, передает Day.Az.

Инцидент произошел около 2 ночи в Ижевске. Мужчина кинул в здание отделения полиции две бутылки зажигательной смеси. На место прибыли сотрудники патрульной постовой службы полиции, но подозреваемый оказал сопротивление при задержании и ранил двоих.

В результате полицейские после предупредительных выстрелов применили табельное оружие. Напавший был ранен, его доставили в медучреждение.

Пострадавшие полицейские также были доставлены в больницы. А возгорание было ликвидировано силами самих правоохранителей.