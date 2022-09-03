В Индии ввели в строй первый авианосец собственной постройки

ВМС Индии приняли в эксплуатацию первый авианосец индийской постройки INS Vikrant. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

INS Vikrant был заложен в 2006 году на судостроительной верфи в индийском городе Кочин. Проект корабля был разработан Невским ПКБ на основе авианесущего крейсера 1143.4, на базе которого создали индийский авианосец "Викрамадитья" и китайский "Ляонин".

Премьер-министр Нарендра Моди на церемонии ввода корабля в строй заявил, что Индия присоединилась "к лиге тех избранных стран, которые могут строить такие большие авианосцы у себя дома".

Экипаж Vikrant будет состоять примерно из 1600 моряков, который первоначально будет обслуживать истребители первого авианосца Индии "Викрамадитья" российского производства.

На церемонии ввода в эксплуатацию в пятницу также был представлен новый военно-морской флаг Индии без британского колониального символа. Крест Святого Георгия заменен королевской печатью индуистского короля-воина Чатрапати Шиваджи.

"Это историческая дата, мы отказались от знака нашего порабощения", - сказал Моди во время своего выступления.