Во Франции заявили о готовности работать над потолком цен на газ
Франция готова работать над установлением потолка цен на газ, но не считает это единственным вариантом для их ограничения. Как заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в опубликованном в субботу интервью Corriere della Sera, для снижения цен приоритетным для его страны является общеевропейская закупка энергоносителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Чтобы опустились цены на газ, мы видим в приоритете для себя осуществление общих закупок. Это позволило бы иметь больше влияния с коммерческой точки зрения на страны-поставщики. Второе решение - диверсификация поставок, в том числе за счет строительства терминалов СПГ. Третье решение - потолок цен. Его сложно реализовать, но мы готовы работать над этим с нашими итальянскими партнерами", - сказал министр. Он также заверил, что Франция готова оказать содействие Италии и сотрудничать в развитии атомной энергетики, если Рим поменяет отношение к этому источнику энергии (атомная энергетика была отклонена в Италии на двух референдумах).
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