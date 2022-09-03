Машины "плывут" по улицам Греции во время наводнения

Затяжные ливни утопили греческие Салоники. Буквально за час там выпало более ста миллиметров осадков - вода просто не успевала уходить в ливневки, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По улицам тут же устремились целые реки. Город превратился в экстремальный сплав. Напором сносило всех, кто оказался на дороге.

Вода залила первые этажи жилых домов - затопленными оказались и подземные парковки. Местные жители уже потребовали от властей разобраться в ситуации и наказать ответственных за последствия.

Также появились кадры из американской Аризоны - город Финикс накрыла гигантская пылевая буря. Город погрузился в темноту. По словам местных жителей, это первый песчаный шторм такого уровня за несколько лет. Природные катаклизмы сейчас терзают другую часть США - Калифорнию, там полыхает уже весь север штата больше пяти тысяч жителей вынуждены бросить свои дома.