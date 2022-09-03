Британским чиновникам посоветовали запастись копировальной бумагой

В Великобритании госслужащие могут вернуться к использованию копировальной бумаги в делопроизводстве из-за нарастающего энергетического кризиса в стране. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что чиновникам правительства Соединенного Королевства "посоветовали держать копировальную бумагу в резерве" из-за того, что в стране может произойти "отключение электроэнергии, из-за которого офисы останутся без электричества на несколько дней".

"Идея заключается в том, что люди будут бегать туда-сюда по Уайтхоллу (правительству), раздавая копии документов коллегам из других департаментов или агентств, чтобы поддерживать с ними связь <...> Все это связано с решением проблем, как поддерживать связь в правительстве в случае кризиса", - сказал газете один из источников.