Центр в Стамбуле разрешил отправку двух судов с продовольствием из украинских портов

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал отправку из украинских портов двух судов с продовольствием.

Об этом говорится в сообщении СКЦ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совместный координационный центр санкционировал сегодня отбытие двух судов с грузом в 14 250 тонн зерна и другого продовольствия. 4 сентября судно Mrc Lina отправится из порта Южный в турецкий Мерсин с 7,8 тыс. тонн подсолнечного масла, а судно General Polad Нashimov из Черноморска проследует в Мерсин с 6,45 тыс. тонн подсолнечного масла", - отмечается в тексте. Кроме того, 4 сентября из украинских портов отправятся десять сухогрузов с зерном, кукурузой, рапсом, горохом и другим продовольствием, движение которых было отложено из-за погодных условий. Суда проследуют в Китай, Испанию, Индию, Египет, Нидерланды, Турцию, Италию и Грецию.

По данным СКЦ, за время действия черноморской инициативы по экспорту зерна и продовольствия в целом перевезено более 1,8 млн тонн грузов. Совершено 167 рейсов: 92 - в украинские порты, 75 - из них.

Кроме того, СКЦ завершил проверку восьми судов. На 4 сентября запланированы инспекции 12 сухогрузов.