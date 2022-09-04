Трасс пообещала представить меры по борьбе с энергетическим кризисом

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае избрания 5 сентября лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром в течение первой же недели представит план по борьбе с растущими ценами на электричество.

Об этом политик, которая считается явным фаворитом в гонке за оба поста, написала в колонке, опубликованной в субботу в газете The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если я буду избрана, я планирую на первой неделе работы моей администрации определить немедленные действия в отношении счетов за электричество и энергетических поставок", - сообщила Трасс. "Мы должны принять тяжелые решения, чтобы гарантировать, что мы не будем оказываться в этом положении каждую осень и зиму", - продолжила глава МИД, выразив уверенность в том, что пришло время отказаться от полумер. "Наклеивать пластыри и откладывать решение проблемы в долгий ящик - это не подойдет. Я готова принимать сложные решения, чтобы перестроить нашу экономику", - написала Трасс.

Она также заявила, что не будет долго тянуть с исполнением своих предвыборных обещаний снизить налоговое бремя для британцев. "Объявление мер по бюджету и налогам будет сделано позднее в этом месяце моим министром финансов, с широким пакетом действий в области экономики", - заверила кандидат на должность премьер-министра.