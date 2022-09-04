Германия заполнила газохранилища на 85 процентов

Уровень заполнения подземных газовых хранилищ Германии в субботу достиг отметки в 85,02 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.

Этого показателя удалось достичь, несмотря на остановку поставок газа по трубопроводу "Северный поток-1". При этом крупнейшее подземное хранилище страны "Реден" объемом в 4 миллиарда кубометров заполнено на 69,54 процента.

Таким образом, Германия опередила собственные ранее установленные бундестагом сроки, обязывающие операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85 процентов, а к ноябрю - на 95 процентов. Власти ФРГ стремятся максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергокризиса в стране.

"Газпром" полностью остановил работу газопровода "Северный поток" до устранения неисправности единственного рабочего двигателя. На газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" при проведении техобслуживания совместно с представителями Siemens была обнаружена утечка масла.