https://news.day.az/world/1492571.html В Китае снова локдаун - ВИДЕО
В Китае снова локдаун - ВИДЕО
Продолжение политики "нулевого ковида" и острое ощущение дежавю: жителей города Чэнду в китайской провинции Сычуань отправили на принудительную самоизоляцию после того, как в четверг в 20-миллионном городе сделали около 160 положительных тестов на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Отправиться в магазин за едой может только один член семьи, для этого нужно показать отрицательный результат теста, сделанного в течение последних суток. На многие продукты выросли цены.
Власти также отложили начало учебного года. С 1 по 4 сентября в городе проходит массовое ПЦР-тестирование.
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