Италия может присоединиться к разработке японского боевого самолета нового поколения

Японское Минобороны рассматривает возможность привлечения итальянских специалистов к проекту по разработке боевого самолета нового поколения F-X Сил самообороны Японии, который заменит находящиеся сейчас на вооружении страны многоцелевые истребители F-2. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, соответствующее намерение Минобороны связано с тем, что Италия обладает опытом сотрудничества в технической сфере с Великобританией, представители которой уже вовлечены в разработку двигателя для F-X.

Разработка двигателя боевого самолета нового поколения началась в январе. С британской стороны в проекте принимает участие компания Rolls-Royce, с японской - авиастроительная корпорация Ishikawajima Heavy Industries.