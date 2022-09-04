Цены на газ в ЕС могут обновить максимум на фоне новостей о «Северном потоке»

Цены на природный газ в Европе могут вырасти до максимума в августе на фоне новостей о сроках возобновления работы газопровода "Северный поток". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Goldman Sachs Group Inc, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, новость о том, что поставки по главному газопроводу в Европе не возобновятся в запланированные сроки, может повлиять на рынок энергоносителей и вызвать неопределенность, тем самым привести к "значительному [ценовому - "Газета.Ru"] ралли с понедельника, потенциально имитирующему августовские максимумы".

Цены на газ в последнее время снизились и продемонстрировали самое большое недельное падение за всю историю наблюдений после того, как данные показали, что Европа достигла своей цели по заполнению хранилищ на два месяца раньше запланированного срока.

Сейчас у стран ЕС есть запасы газа по крайней мере на часть зимы. Ситуация может ухудшиться, когда запасы истощатся, особенно ближе к концу отопительного сезона и при условии низких температур.