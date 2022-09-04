В результате пожаров в Казахстане погиб один человек

Один человек погиб в результате пожаров в Костанайской области на севере Казахстана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в воскресенье глава МЧС республики Юрий Ильин.

"Сегодня с утра при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека, это инвалид 1936 года рождения", - сказал он на брифинге.

По словам Ильина, погибший был заранее оповещен об эвакуации, но отказался от нее. "Тем не менее следственные мероприятия по факту гибели человека проведут", - отметил глава МЧС.

Он также сообщил, что на данный момент площадь возгорания составляет более 43 тыс. гектаров.