https://news.day.az/world/1492595.html В результате пожаров в Казахстане погиб один человек
В результате пожаров в Казахстане погиб один человек
Один человек погиб в результате пожаров в Костанайской области на севере Казахстана.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в воскресенье глава МЧС республики Юрий Ильин.
"Сегодня с утра при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека, это инвалид 1936 года рождения", - сказал он на брифинге.
По словам Ильина, погибший был заранее оповещен об эвакуации, но отказался от нее. "Тем не менее следственные мероприятия по факту гибели человека проведут", - отметил глава МЧС.
Он также сообщил, что на данный момент площадь возгорания составляет более 43 тыс. гектаров.
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