Польша решила общаться с Германией по вопросу репараций дипломатическими нотами

Польша дипломатической нотой пригласит ФРГ на переговоры о репарациях за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также политик добавил, что Варшава будет добиваться выплат от Берлина всеми возможными путями. Он пояснил, что репарации нужны, чтобы "польско-германское примирение стало образцовым без огромного чувства несправедливости".