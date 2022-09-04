Жителям Миссисипи не хватает воды

Чрезвычайное положение в Миссисипи: более 150 тысяч жителей штата остаются без водопроводной воды. В разрешении кризиса задействована армия, американские военные распределяют бутылки с питьевой водой на территории выставочного центра, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Дефицит возник из-за поломки на водонапорной станции и выхода из строя очистных сооружений. Эти проблемы были вызваны проливными дождями и паводками в регионе.

"Ситуация улучшается, два дня подряд мы наблюдаем увеличение давления на станции. Во многих резервуарах восстанавливается уровень воды, что вовсе не означает, что этот важный ресурс вернулся во все дома, но есть признаки нормализации," - заявил мэр Джэксона Чокве Антар Лумумба.

В ожидании этой нормализации у многих жителей Джэксона - столицы Миссисипи и одного из самых бедных городов США - из-под крана течёт ржавая вода, они не могут готовить и мыться.

По словам губернатора Тейта Ривза, к аварии также привело плохое техническое обслуживание объекта, который нуждался в ремонте.