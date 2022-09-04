Индия может увеличить импорт нефти из России

Индия в июле и августе снижала закупки нефти у России, но может снова увеличить их на фоне введения ограничений со стороны Евросоюза (ЕС) на российское топливо. Об этом сообщает Economic Times, ссылаясь на аналитиков компании Vortexa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аналитики подсчитали, что в августе Индия закупила свыше 738 тыс. баррелей нефти у России, что на 18% меньше показателей июля и почти на четверть меньше, по сравнению с показателями июня.

"С мая мы видим, что импорт российской нефти в Индию составляет около 20% от общего объема импорта нефти в страну, вытесняя обычные поставки с Ближнего Востока, Западной Африки и США", - отметила аналитик Vortexa Серена Хуанг.

По данным Vortexa, Россия в августе опустилась на третью строчку среди крупнейших экспортеров нефти в Индию. Саудовская Аравия же поднялась на две позиции и стала лидером по поставкам.