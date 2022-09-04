https://news.day.az/world/1492627.html В России за последние сутки коронавирусом заразились более 48 тыс. человек
В России за последние сутки коронавирусом заразились более 48 тыс. человек
В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились 48 042 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 19 729 423.
За последние сутки от коронавируса умерли 87 человек, число умерших от коронавируса в России достигло 384 711.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре