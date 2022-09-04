В России за последние сутки коронавирусом заразились более 48 тыс. человек
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В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились 48 042 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 19 729 423.

За последние сутки от коронавируса умерли 87 человек, число умерших от коронавируса в России достигло 384 711.