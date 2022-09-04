Германии предрекли массовые протесты из-за инфляции и цен на свет

Каждый житель Германии уже этой осенью окажется перед инфляцией и дефицитом энергии, что может привести к волне массовых протестов в стране. Об этом заявил телеканал Welt со ссылкой на профессора политологии из Дрезденского университета Вернера Патцельта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам эксперта, граждане начинают понимать, что власти обещают людям больше, чем могут в действительности исполнить.

Из-за этого, как полагает Патцельт, стране грозят многочисленные протесты.

По словам профессора, существуют три фактора, которые оказывают влияние на итог противостояния протестующего населения и властей. Первый заключается в уровне инфляции в стране, второй - в готовности жителей заставить правительство пойти на меры для улучшения сложившегося положения, третий - политика освещения протестов в СМИ.