В Анапе 20 человек около часа провисели на сломавшемся аттракционе

В Анапе во время сеанса сломался аттракцион, на котором находились 20 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в парке "Джунгли". На аттракционе "Кондор", на котором людей поднимают высоко вверх и раскручивают, находились около 20 человек. По неизвестной причине во время сеанса произошел сбой. Посетители не смогли самостоятельно спуститься вниз. Около часа потребовалось спасателям, чтобы эвакуировать людей с аттракциона.

Уточняется, что по факту инцидента правоохранительными органами была инициирована проверка.