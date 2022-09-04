Британские учителя начали жертвовать еду и одежду нуждающимся ученикам

Более половины британских учителей начали раздавать еду и одежду нуждающимся школьникам на фоне стремительного роста цен и стоимости жизни в королевстве. Об этом рассказали в издании Mirror, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В статье ссылаются на результаты опроса профсоюза преподавателей (NASUWT), который показал, что многие неравнодушные педагоги решили оказывать посильную помощь ученикам.

"Статистика NASUWT показала, что 58 процентов респондентов пожертвовали продукты питания и одежду", - отмечают журналисты.

Помимо оказания передачи нуждающимся предметов первой необходимости, около 15 процентов учителей давали детям в долг деньги на покупку еды.

Генеральный секретарь профсоюза Патрик Роуч возмутился происходящим и указал на то, что рост нуждающихся семей с детьми является тревожным сигналом разрушительного воздействия кризиса стоимости жизни на детей и молодежь в Великобритании.