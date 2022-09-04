https://news.day.az/world/1492645.html Шольц назвал дату отказа от российского газа
Шольц назвал дату отказа от российского газа
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ планирует полностью остановить импорт российского газа в декабре текущего года, передает "Коммерсантъ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее сообщалось, что Германии удалось заполнить подземные газохранилища на 85%.
Кроме этого правящая коалиция согласовала пакет мер поддержки граждан и экономики Германии в условиях энергетического кризиса общим объемом в €65 млрд.
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