Многие оставшиеся без газа европейцы проведут зиму в Турции

По меньшей мере, миллион жителей стран Евросоюза из-за проблем с газоснабжением намерены провести предстоящую зиму в Турции. С таким утверждением в воскресенье выступил советник президента Турции, член президентского совета по экономической политике Йигит Булут, передает ay.Az со ссылкой на ТАСС.

"Минимум миллион граждан стран ЕС, которым отключили газ, приступили к действиям, чтобы провести эту зиму в Турции. Отели в Стамбуле, Измире, Анталье и во многих других провинциях будут переполнены, европейцы уже начали действовать в плане приобретения и аренды жилья", - написал советник турецкого президента в Twitter.

"Не продешевите", - посоветовал Булут, адресуя свои слова арендодателям, а саму ситуацию с отключением газа в Европе назвал "божественной справедливостью".

Замглавы гендиректората Еврокомиссии по энергетики Метильда Версдорфер сообщила в минувший четверг, что 13 стран ЕС перестали получать российский газ или получают его в ограниченном объеме после приостановки поставок по "Северному потоку". Она признала, что только усилиями по диверсификации поставок энергетический кризис ЕС преодолеть невозможно, и призвала все страны ЕС продолжать усилия по сокращению потребления газа.