Немцы стали сдавать семейные реликвии в ломбард для оплаты коммуналки

Граждане Германии стали относить последние семейные реликвии в ломбарды, чтобы получить деньги для оплаты коммунальных услуг. Об этом пишет издание Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Причем вещи в ломбард вынуждены сдавать не только пенсионеры или маргиналы, но и обычные граждане среднего класса.

В статье сказано, что в Германии дорожает все: от еды до квартплаты и отопления.

"И именно поэтому некоторые, кто раньше считал это немыслимым, теперь несут свои последние ценности в ломбард", - пишет издание.

Управляющий директор Центральной ассоциации немецкой индустрии ломбардов сообщил, что его бизнес заметно оживился. Ассоциации принадлежит около 150 частных ломбардов с 250 филиалами.