В США 5-летнему мальчику, задержанному за побег из садика, выплатят 275 тыс. долларов - ВИДЕО
В США полицейские задержали пятилетнего мальчика, который сбежал из детского садика, и угрожали избить его. Ребенку выплатят 275 тыс. долларов, которыми он сможет воспользоваться после совершеннолетия, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
14 января 2020 года в Мэриленде два сотрудника полиции увидели на улице мальчика. Оказалось, что в группе в ходе конфликта он бросил доску в одноклассника и учительницу, после чего сбежал из детского сада. Полицейский схватил его за руку и поволок к машине. Мальчик кричал, что не хочет идти, и заплакал.
На патрульной машине его отвезли обратно в заведение. Там в присутствии администратора полицейский прижал плачущего ребенка к стулу и сказал, что надеется, что его мама даст ему разрешение избить мальчика. Другой сотрудник правоохранительных органов заломил руки ребенка и надел на них наручники.
Адвокаты мамы пострадавшего посчитали, что полицейские совершили насильственные действия в отношении пятилетнего мальчика. Они отнеслись к нему как к криминальному деятелю, чего быть не должно.
Было принято решение, что ребенку выплатят 275 тыс. долларов. Эти деньги будут лежать на его счете до его совершеннолетия, после он сможет ими распоряжаться.
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