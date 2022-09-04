В США 5-летнему мальчику, задержанному за побег из садика, выплатят 275 тыс. долларов

В США полицейские задержали пятилетнего мальчика, который сбежал из детского садика, и угрожали избить его. Ребенку выплатят 275 тыс. долларов, которыми он сможет воспользоваться после совершеннолетия, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

14 января 2020 года в Мэриленде два сотрудника полиции увидели на улице мальчика. Оказалось, что в группе в ходе конфликта он бросил доску в одноклассника и учительницу, после чего сбежал из детского сада. Полицейский схватил его за руку и поволок к машине. Мальчик кричал, что не хочет идти, и заплакал.

На патрульной машине его отвезли обратно в заведение. Там в присутствии администратора полицейский прижал плачущего ребенка к стулу и сказал, что надеется, что его мама даст ему разрешение избить мальчика. Другой сотрудник правоохранительных органов заломил руки ребенка и надел на них наручники.

Адвокаты мамы пострадавшего посчитали, что полицейские совершили насильственные действия в отношении пятилетнего мальчика. Они отнеслись к нему как к криминальному деятелю, чего быть не должно.

Было принято решение, что ребенку выплатят 275 тыс. долларов. Эти деньги будут лежать на его счете до его совершеннолетия, после он сможет ими распоряжаться.