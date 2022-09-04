Британские спецслужбы начали вербовать шпионов с ожирением

Британские спецслужбы перестали брезговать шпионами нестандартных форм и начали вербовать жителей с ожирением. Как отметили в Mail Online, теперь сотрудники нужны и тучные, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так, на сайте MI5 появилось объявление, в котором говорилось что Служба безопасности находится в поиске новых сотрудников мобильной слежки. Начальная зарплата была указана в размере 37,7 тысяч фунтов стерлингов, а работа, как отмечается, обещала быть суровой. Отмечается, что новым сотрудникам предстояло целый день проводить на ногах в "погоне за целью".

Из-за того, что многие из жителей Соединенного королевства в последнее время имеют избыточный вес, указывается, что заявители могут иметь индекс массы тела до 30. Исходя из рекомендаций ВОЗ, этот показатель указывает на то, что у человека избыточная масса тела.

В издании выразили мнение, что подобные критерии позволяют привлекать более "разнообразную рабочую силу".

Источник издания в спецслужбах объяснил, что офицеры мобильного наблюдения лучше всего могут обеспечить безопасность страны в том случае, если "сливаются с фоном и набираются из всех слоев общества".