Сербия отказалась вводить ограничения по электроэнергии

Сербия отказалась сократить объемы потребляемого отопления для граждан в отличие от других европейских стран. Об этом заявила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович в интервью телеканалу РТС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Никаких ограничений по электроэнергии не планируется, и мы [правительство Сербии] делаем все, чтобы у нас было достаточно электроэнергии и тепла для домохозяйств и экономики. Ежедневно мы слышим, что многие страны в Европе - Франция, Италия, Великобритания, Германия - уже объявили о введении ограничений", - сказала глава ведомства.

По ее словам, сербское правительство будет бороться столько, сколько сможет, чтобы не было ограничений. При этом она предупредила, что для этого государству придется выделить сотни миллионов евро.

Михайлович также напомнила, что ее министерство выработало рекомендации по экономии электроэнергии до 15 процентов.