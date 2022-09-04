https://news.day.az/world/1492707.html У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в воскресенье у берегов Японии.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения располагался в 375 км к юго-востоку от города Татеяма, в котором проживают 50 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения об угрозе цунами на данный момент не поступали.
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