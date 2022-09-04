Густой дым окутал небо в Казахстане

Небо в Костанайской области Казахстана окутано густым дымом, вызванным пожарами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее власти региона ввели чрезвычайное положение местного значения из-за сильных лесных пожаров, бушующих на севере страны второй день. Согласно данным МЧС, всего из опасного района были эвакуированы 1800 человек, около 200 человек разместили в школах. Один мужчина, напомним, погибв ходе пожара, отказавшись эвакуироваться из опасного района.

В данный момент тушение пожара практически завершили. Огонь в населенных пунктах ликвидировали, остался только низовой пожар в лесах.

Представляем вниманию читателей видео с места событий: