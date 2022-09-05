ВМС Франции спасли 190 мигрантов в проливе Ла-Манш

ВМС Франции спасли почти 190 мигрантов, застрявших в проливе Ла-Манш при попытке добраться до Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету Le Figaro, за последние двое суток в проливе застряло несколько лодок с мигрантами на борту.

Спустя несколько часов после того, как отряды национальных военно-морских сил спасли около 60 человек у берегов коммуны Цюидкут, у берегов Лез ем де Марк в департаменте Па-де-Кале было обнаружено судно еще с 50 мигрантами.

А морская жандармерия Франции некоторое время назад спасла 47 мигрантов у берегов коммуны Леффренкук, доставив в порт Дюнкерк.

Экипаж другого спасательного судна оказал помощь 29 мигрантам, предпринявшим попытку пересечь пролив на лодке, и доставила их в город Булонь-Сюр-Мер.

Власти сообщают, что все спасательные операции прошли в течение 24 часов, мигранты продолжают предпринимать попытки попасть в Великобританию через Ла-Манш.