https://news.day.az/world/1492730.html В Афганистане произошло сильное землетрясение
В Афганистане произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в Афганистане в понедельник. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр землетрясения располагался в 50 км к северо-востоку от города Джелалабад, в котором проживают 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.
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