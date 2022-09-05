В Афганистане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в Афганистане в понедельник. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр землетрясения располагался в 50 км к северо-востоку от города Джелалабад, в котором проживают 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.