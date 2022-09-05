В Индии аттракцион с людьми рухнул вниз с 15-метровой высоты. Кадрами ЧП поделился Telegram-канал Baza, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате травмированы несколько десятков человек. 16 из них были госпитализированы. О погибших нет информации.

Ранее сообщалось, что 57-летняя жительница Германии погибла после падения с американских горок в городе Клоттен.