https://news.day.az/world/1492733.html В Индии аттракцион с людьми рухнул вниз с 15-метровой высоты
В Индии аттракцион с людьми рухнул вниз с 15-метровой высоты
В Индии аттракцион с людьми рухнул вниз с 15-метровой высоты. Кадрами ЧП поделился Telegram-канал Baza, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В результате травмированы несколько десятков человек. 16 из них были госпитализированы. О погибших нет информации.
Ранее сообщалось, что 57-летняя жительница Германии погибла после падения с американских горок в городе Клоттен.
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