В Канаде преступники зарезали 10 человек и скрылись

В канадской провинции Саскачеван двое мужчин с холодным оружием зарезали 10 человек, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает CBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нападения произошли в резервации индейцев кри Джеймс Смит Кри Нэйшн (James Smith Сree Nation), а также в деревне Уэлдон. Глава Королевской канадской конной полиции Саскачевана Ронда Блэкмор допустила, что пострадавших может быть больше.

В нападении подозреваются двух мужчин - Дэмиена и Майлза Сандерсов, им 31 и 30 лет соответственно. Им удалось скрыться, сейчас их ищет полиция. Они могут передвигаться на автомобиле, поэтому полиция полагает, что поиски преступников стоит расширить и на соседние провинции Альберта и Манитоба.

Ранее полиция Берлина застрелила мужчину, который с топором напал на девушку, в результате чего та скончалась. Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября. Прибывшие на место полицейские применили огнестрельное оружие, в результате чего он получил смертельное ранение, говорится в пресс-релизе. Информация о причинах случившегося не