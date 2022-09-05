В Аргентине подтвердилась смерть пятого человека от легионеллеза

Министерство здравоохранения аргентинской провинции Тукуман подтвердило смерть пятого пациента от пневмония, которая была вызвана бактериями-легионеллами.

Как сообщили в ведомстве, у 64-летнего мужчины были и другие проблемы со здоровьем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Власти провинции Тукуман передели информацию о 11 случаях пневмонии неизвестного происхождения. Позже пациентам был поставлен диагноз - легионеллез.

Все заразившиеся работали или проходили лечение в одной и той же частной больнице.

Легионеллез ("болезнь легионеров") - сапронозное острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.

Морфологически легионеллы представляют собой грамотрицательные аэробные палочки, способные длительно сохраняться в окружающей среде.

Резервуар возбудителя - это вода и почва, в природе легионеллы обнаруживаются в пресных водоемах как симбионты сине-зеленых водорослей или паразиты некоторых организмов. Наряду с естественной нишей обитания легионелл, существует и созданная человеком искусственная ниша, а именно водные системы, где циркулирует вода оптимальной температуры. В таких системах создаются условия для образования в воздухе мелкодисперсного бактериального аэрозоля. Таким образом, легионеллез является и техногенной инфекцией.